أجواء خريفية لطيفة بأغلب المناطق اليوم السبت وحتى الثلاثاء

تكون درجات الحرارة اليوم السبت، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع في ساعات الصباح تساقط زخات متقطعة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرا الثلاثاء، ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 – 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 – 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 12، وفي مرتفعات الشراة 21 – 13، وفي مناطق البادية 29 – 16، وفي مناطق السهول 27 – 16، وفي الأغوار الشمالية 32 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 23، وفي البحر الميت 32 – 21، وفي خليج العقبة 33 – 22 درجة مئوية.

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