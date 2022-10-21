تداول فيديو للشهيد التميمي يمازح طفلا.. ورفع صوره في الأقصى (شاهد)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل فيديو للشهيد المقدسي، عدي التميمي وهو يداعب طفلا في أحد أزقة مخيم شعفاط.

ويظهر في الفيديو عدي التميمي، وهو يمازح طفلا صغيرا يبلغ نحو عامين من عمره، ويتبادل معه الضرب والصفع واللكمات، فيما الطفل الصغير يبتسم ضاحكا.

من جهة أخرى، رفع فلسطينيون صور الشهيد التميمي في باحات المسجد الأقصي، بالتزمان مع أداء آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة

واستشهد الشاب التميمي مساء الأربعاء برصاص الاحتلال، عندما حاول تنفيذ عملية جديدة قرب مستوطنة “معالي أدوميم” شرقي مدينة القدس المحتلة.

وعبرت والدة الشهيد عدي التميمي عن فخرها بابنها الذي قضى في مواجهة مسلحة مع قوات الاحتلال، بعد أن كان قد نفذ عملية قرب حاجز شعفاط في القدس قبل نحو أسبوعين، قتل خلالها مجندة وأصاب آخرين.

وأشارت والدة التميمي إلى أن “عدي” كان مميزا بين أبنائها، ذا شخصية قوية، محبا للرياضة، واجتماعيا، يحرص على مشاركة الناس في منطقته مناسباتهم.

وقالت والدة التميمي، في لقاء متلفز الخميس متحدثة عن نجلها: “كان قلبي مرتاحا ومتوكله على رب العالمين، هو يتولاه ويكون بحمايته.. والحمد لله نال عدي ما تمناه”.

مؤثر.. فيديو للشـ.ـهيد المقدسي عدي التميمي وهو يداعب طفلاً pic.twitter.com/16nWNp9ie2 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 21, 2022

شبان يعلقون صورة الشـ.ـهيد عدي التميمي في المسجد الأقصى pic.twitter.com/mBW1FykeUU — AlQastal القسطل (@AlQastalps) October 21, 2022