الأول منذ أيار الماضي.. وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي يبحثان هاتفياً قضايا الأمن الدولي، وتطورات الوضع في أوكرانيا
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جرينتش+2 09:10
تداول فيديو للشهيد التميمي يمازح طفلا.. ورفع صوره في الأقصى (شاهد)
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