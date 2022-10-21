الأول منذ أيار الماضي.. وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي يبحثان هاتفياً قضايا الأمن الدولي، وتطورات الوضع في أوكرانيا
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جرينتش+2 09:10
بعد المصالحة ولقاء الأسد.. هل يستعد قادة حماس للانتقال من تركيا (المستميتة لإسترضاء إسرائيل) إلى سوريا الصمود؟
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