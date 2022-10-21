الموجي: اشنقوني إذ لم يعجبكم لحن “اسأل روحك” لأم كلثوم/ فيديو

إستشهاد "صلاح بريكي" وإصابة 3 آخرين فجر اليوم الجمعة في اشتباكات مسلحة تخللها القاء عبوات ناسفة ثقيلة هزت جنين
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