الموجي: اشنقوني إذ لم يعجبكم لحن “اسأل روحك” لأم كلثوم/ فيديو

كانت المرة الأولى في حياته التي يحضر فيها الموسيقار محمد الموجي حفلا لأم كلثوم، وهي تؤدي له لحنا جديدا،

وقال الموجي لقد لحنت أغنية “اسأل روحك” على مرحلتين، كما تم تأليفها أيضا على مرتين.. ففي عام 1968 التقيت أم كلثوم في لبنان وكانت تغني في مهرجان بعلبك، وسألتني عن أخبار لحني الجديد لها فأسمعتها نصف اللحن الأول، وسألتني عن النصف الثاني فقلت لها إن عبد الوهاب محمد لم ينته من كتابته حتى الآن، فقالت أريد أن أسمع اللحن كاملا في القاهرة، وقدمت لي صورة لها بعد أن وقعت عليها قائلة: عشان تكمل اللحن بسرعة.

اما الشاعر عبد الوهاب محمد مؤلف الأغنية فقال: كانت الأغنية طويلة جدا فقد كتبتها من 120 شطرا، وقد طلبت أم كلثوم اختصارها إلى 90 شطرا، فسألتها عن الجزء الذي تقترح حذفه، وامسكت ام كلثوم نص الأغنية وقفت أمام كوبليه كتبت في بدايته “كانوا الناس.. بقوا نص ملايكة من الإحساس”، وهنا قالت أم كلثوم: أيه رأيكم نصرف الملايكة ؟.

وهكذا تم حذف الكوبليه الأخير من الأغنية . وغادرت أم كلثوم وقتها غرفة استراحتها، وقالت عايزه أسمع المقدمة الموسيقية، ثم أشارت بيدها اليمنى وكان معنى هذه الإشارة أنها مستعدة، وهنا أسرع الموجي بالاختفاء من على المسرح ووقف خلف الكواليس بجوار ابنه الأكبر أمين.

وقال المذيع الشهير جلال معوض الذي جاء لإذاعة الوصلة الثانية لمحمد الموجي : نعمل فيك أيه لو اللحن ما عجبش الناس ؟ فقال الموجي وهو يشعل واحدة من عشرات السجائر التي كان بنفث دخانها بعصبية شديدة: اشنقوني.

وفي سينما قصر النيل بالقاهرة ارتفع الستار وبدأت المقدمة الموسيقية للحن، وقال الموجي في ذلك الوقت أنا عصبي جدا حتى في منزلي، خاصة بعد أن قالت لي زوجتي “أم أمين” أنا مستحملاك لغاية الحفلة ما تخلص .

وغنت أم كلثوم اسأل روحك، ثم غادرت المسرح وقالت وهي ترتدي معطفها وتشعر بكامل الرضا: مبروك يا موجي.