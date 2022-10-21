الأمانة العامة للأحزاب العربية تزف الشهيد البطل عدي التميمي

اصدرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية، امس الخميس، البيان التالي..

**تزف الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية إلى الأمة، وإلى مجاهدي المقاومة في فلسطين، الشهيد البطل عدي التميمي.

الذي واجه العدو حتى الرصاصة الأخيرة وحتى الرمق الأخير، وخاض معركة ملحمية ضد جنود العدو الصهيوني، بعد تنفيذه عمليتين نوعيتين الأولى على حاجز مخيم شعفاط وعلى مسافة صفر، فقتل وجرح عدد من الجنود، وتمكن من الفرار لمدة تزيد على العشرة أيام، واليوم نفذ عملية جديدة ضد حارس مستوطنة معالي ادوميم فأرداه قتيلا واشتبك مع جيش العدو وارتقى شهيداً.

فتحول إلى أسطورة وإلى أيقونة وقدوة ومنارة يهتدي ببطولتها ونورها الشباب الفلسطيني الذي يسير على خطى البطل عدي وينفذ وصيته باستمرار المقاومة والنضال والعمليات الاستشهادية حتى تحرير فلسطين كل فلسطين من الاحتلال الصهيوني العدواني.

واستعادة كامل الحقوق وحماية القدس وطرد الجيش الصهيوني من رحاب المسجد الأقصى وتطهيره من دنس المستوطنين الذين يعيثون فسادا ويكررون اعتداءاتهم على حرمات الأقصى وكنيسة القيامة وسائر المقدسات.

إننا إذ نتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى روح الشهيد الكبير عدي التميمي، فإننا نتوجه بالتبريكات إلى عائلته المجاهدة، وإلى عموم الشعب الفلسطيني الباسل، وإلى جميع الفصائل الفلسطينية المجاهدة.

وندعو القوى والأحزاب والمؤتمرات إلى دعم المقاومة وتوفير كل وسائل الإسناد لها لأنها الطريق الوحيد للتحرير والعودة وإنجاز الانتصار على أعداء الأمة.

الأمين العام

قاسم صالح