إستشهاد "صلاح بريكي" وإصابة 3 آخرين فجر اليوم الجمعة في اشتباكات مسلحة تخللها القاء عبوات ناسفة ثقيلة هزت جنين
أهم العناوين
جرينتش+2 09:23
إسرائيل تسمح لمحمود عباس بشراء طائرتين مروحيتين لتعزيز مكانته
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني