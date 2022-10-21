إسرائيل تسمح لمحمود عباس بشراء طائرتين مروحيتين لتعزيز مكانته

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن إسرائيل تعتزم السماح للسلطة الفلسطينية بشراء طائرتين مروحيّتين لرحلات كبار مسؤوليها.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن الخطوة الإسرائيلية بالسماح للسلطة الفلسطينية بشراء طائرتين مروحيّتين لرحلات كبار مسؤوليها، ستكون الأولى منذ عام 2001.

ولفتت إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أوصت بالموافقة على طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس شراء المروحيات، في إطار تعزيز مكانته.

وتابعت: “على الصعيد السياسي أبدت إسرائيل استعدادها للموافقة على هذه الخطوة”.

وأوضحت الصحيفة أن شراء الطائرات سيكون بتبرع من دول الخليج، وستتمركزان في الأردن، مشيرةً إلى أنه في حال الرغبة في المرور عبر المجال الجوي لإسرائيل أو الضفة الغربية، سيُطلب منهم الحصول على موافقة من إسرائيل.