بعد استشهاد البطل عدي التميمي.. فلسطين تعلن الاضراب والحداد على روحه اليوم الخميس، وتنتفض في وجه الاحتلال
أهم العناوين
جرينتش+2 08:45
وصية عدي التميمي.. إستمروا في الهجوم
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني