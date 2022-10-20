منح الفنانة السـورية سلاف فواخرجي جـواز سـفر فلـسطينياً

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها وهي تحمل جواز سفر فلسطيني بجانب مدير عام دائرة العلاقات العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية، أنور عبد الهادي، معلنة عن منحها وعائلتها جواز السفر الفلسطيني من قبل الرئيس محمود عباس.

وقد أرفقت الفنانة فواخرجي الصورة بعدة منشورات على الفيسبوك، شكرت فيها الرئيس محمود عباس، على منحها وعائلتها جواز السفر الفلسطيني، معبرة عن فخرها به واعتباره وسام فخر وشرف لها.

وأضافت فواخرجي: “ولدتُ في سوريا، وأن تولدَ في سوريا هذا يعني أن جزءا منك، نصفك، أو ربما كُلك، فلسطيني. هذا يعني أن حرفك الأول، مع أمك وأبيك، وسوريتك هو فلسطين، وأن خطوتك الأولى، وإن تعثرت، باتجاه فلسطين، حتى تستقيم فطرتك، التي بدأت وأنت في مدرستك تنظر إلى السماء وترفع يدك لتحيي علم بلادك وبجانبه علم فلسطين، حتى تختلط ألوانهما في قلبك، ليصبحا لوناً واحداً لعينيك، صوتك المرتجف وأنت تغني سوريا يا حبيبتي، فتتبعها بفلسطين داري”.

وشددت الفنانة السورية على أن فلسطين ستبقى القبلة الأولى، والدمعة التي حفرت وجه التاريخ، والحلم الأول والأخير.