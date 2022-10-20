بعد استشهاد البطل عدي التميمي.. فلسطين تعلن الاضراب والحداد على روحه اليوم الخميس، وتنتفض في وجه الاحتلال
أهم العناوين
جرينتش+2 12:41
ماذا يعني أن يصل “عدي” إلى مستوطنة معاليه ادوميم
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني