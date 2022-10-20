حالة عدم استقرار وامطار خفيفة مساء اليوم الخميس وغداً

تغطي سماء المملكة اليوم الخميس، كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط ـحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة مساء اليوم، بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر على أجزاء من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة. ومع ساعات الليل تمتد الهطولات المطرية لتشمل مناطق متفرقة من المملكة يصحبها الرعد احيانا ويحتمل أن تكون في بعض المناطق غزيرة لفترة قصيرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الارصاد من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية في ساعات المساء والليل، واحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات الليل بما فيها منطقة البحر الميت، كما تحذر من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للمطر، ومن خطر العواصف الرعدية.

ويوم غد الجمعة تبقى الأجواء غير مستقرة، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات من المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة قد تكون غزيرة في ساعات الصباح ولفترة محدودة ومصحوبة بالرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون الأجواء الأحد، خريفية لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويوم الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 – 14، المرتفعات الشمالية 24 – 13، مرتفعات الشراه 25 – 12، مناطق البادية 31 – 16، مناطق السهول 28 – 16، الأغوار الشمالية 32 – 21، الأغوار الجنوبية 34 – 23، البحر الميت 33 – 21، وفي خليج العقبة 33 – 23 درجة مئوية.