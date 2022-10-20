بعد استشهاد البطل عدي التميمي.. فلسطين تعلن الاضراب والحداد على روحه اليوم الخميس، وتنتفض في وجه الاحتلال

القدس- رام اللة: انتفضت مدينة القدس ومحافظات الضفة الغربية، في ساعات فجر اليوم الخميس الأولى، في وجه جيش الاحتلال بعد الإعلان عن استشهاد البطل الفدائي عدي التميمي الذي نفذ عملية بطولية ثانية أصيب خلالها اثنين من جنود الاحتلال، وهو منفذ عملية شعفاط التي قتل فيها مجندة إسرائيلية وأصيب اثنين أحدهم لا زال في مرحلة الموت السريري.

مواجهات عنيفة وعمليات اطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية ومدينة القدس، وسط تهديدات من مجموعات عرين الأسود بالانتقام لروحه.

القدس..

شرطة الاحتلال اقتحمت، بلدة العيزرية شرق القدس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين العزّل الذين خرجوا للتصدي لها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي كفر عقب وشعفاط خرجت مسيرات مقدسية، هتفت لروح الشهيد عدي التميمي، وواجه الشبان شرطة الاحتلال فيها بالمفرقعات النارية والحجارة، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز.

الخليل..

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في مناطق مختلفة من محافظة الخليل، بعد استشهاد التميمي.

وأفادت مصادر محلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخلي مخيم الفوار وقرية خرسا جنوب الخليل، وفي مخيم العروب شمالا، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، انطلقت تظاهرة شعبية حاشدة من وسط مدينة الخليل باتجاه منطقة رأس الجورة، ردد خلالها المشاركون الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القدس ونابلس وجنين، والتي كان آخرها إعدام الشاب عدي التميمي من مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة.

جنين..

وأيضاً في جنين.. اندلعت، مواجهات مع قوات الاحتلال عند حاجز الجلمة العسكري شمال شرق المدينة، عقب تظاهرة حاشدة نظمت دعما وإسنادا لأبناء شعبنا في القدس المحتلة.

وانطلقت التظاهرة من وسط مدينة جنين، وجابت شوارع المخيم والمدينة، وصولا إلى حاجز الجلمة العسكري.

وردد المشاركون الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وآخرها جريمة إعدام الشاب عدي التميمي من مخيم شعفاط المحاصر شرق القدس المحتلة. ودعوا إلى تعزيز الوحدة الوطنية للتصدي لعدوان الاحتلال المتواصل في القدس وجنين ونابلس وغيرها من محافظات الوطن.

وقمعت قوات الاحتلال التظاهرة عند وصولها إلى حاجز الجلمة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد وقريتي رمانة وتعنك وزبوبا في محافظة جنين.

بيت لحم..

اندلعت، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، عقب تظاهرة حاشدة جابت شوارع المدينة تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل بحق شعبنا.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قمعت التظاهرة فور وصولها عند المدخل الشمالي للمدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم، وبلدة الخضر جنوبا.

رام الله..

قمعت قوات الاحتلال، تظاهرة شعبية حاشدة انطلقت من قرية النبي صالح باتجاه الحاجز العسكري المقام على مدخلها.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال قمعت التظاهرة فور وصولها إلى الحاجز، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح مساء اليوم.

عمليات إطلاق نار..

في مخيم قلنديا بالقدس، تعرض عناصر من شرطة الاحتلال لإطلاق نار من مسلحين دون وقوع إصابات.

كما أطلق مسلحون النار على قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز الجلمة في مدينة جنين، وانسحبوا بسلام.

وفي بيت لحم، ألقى شبان زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في الشارع الالتفافي لمستوطنة بيتار في بلدة حوسان.

في رام الله، اشتبك مسلحون وأطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل، وألقوا عبوة ناسفة شديدة الانفجار.

“عرين الأسود” تعلن عن 3 عمليات وفاءً للشهيد التميمي

وقد أعلنت مجموعات “عرين الأسود”، عن تنفيذ 3 عمليات إطلاق نار في محيط مدينة نابلس، فجر اليوم، وفاءً لدماء الشهيد عدي التميمي الذي ارتقى في عملية قرب مستوطنة “معاليه أدوميم”، الليلة الماضية، بعد أكثر من 10 أيام على المطاردة عقب تنفيذه عملية بطولية على حاجز مخيم شعفاط أدت لمقتل مجندة وإصابة آخرين.

وفي التفاصيل، قالت المجموعات في بيانها: تمكن مقاتلونا قبل بزوغ فجر اليوم من رصد قوة راجلة في محيط نقطة جرزيم العسكرية و أمطروها بوابل كثيف من الرصاص، مُحققين فيها الإصابات.

وأضافت: وفي الوقت ذاته كانت خلية من مقاومينا بانتظار قوة من جيش الاحتلال، في محيط حاجز “17” العسكري، وأطلقت النار عليها محققة إصابات مؤكدة فيها.

وذكرت أن قوة أخرى من مقاتليها كمنت لقوات الاحتلال قرب بلدة دير شرف وأطلقت النار نحوها، وحققت فيها إصابات، قبل أن تنسحب من المنطقة بسلام.

وختمت بيانها: هذا قبل بزوغ الفجر أما بعد طلوع الشمس فللعرين قول آخر بإذن الله إن دماء عدي التميمي وشهداء فلسطين أصبحت وقودا لبركان لن يخمده إلا الله، ونقول للمحتل سنرى من سيحاصر من.

حداد وإضراب باستشاد البطل “عدي التميمي”

وقد عمّ الإضراب الشامل مدن القدس المحتلة، والضفة الغربية، اليوم الخميس، فيما أعلن عن حداد عام في قطاع غزة على روح الشهيد عدي التميمي الذي استشهد مساء أمس بعد اشتباك مسلح عند مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق العاصمة المحتلة، بعد 10 أيام من الملاحقة في أعقاب تنفيذه عملية على حاجز شعفاط أدت لمقتل مجندة إسرائيلية.

وأغلقت المحال التجارية، والمؤسسات المختلفة، إلى جانب المدارس أبوابها في مختلف مناطق القدس المحتلة والضفة الغربية، تلبيةً لدعوة القوى الوطنية والإسلامية، التي دعت لتحويل اليوم، إلى يوم غضب، والتوجه إلى نقاط التماس للاشتباك والمواجهة مع الاحتلال.

وكانت أعلنت القوى الوطنية والاسلامية قد اعلنت، مساء امس الأربعاء، بأن اليوم الخميس هو يوم حداد وإضراب تجاري، على روح الشهيد عدي التميمي، وأن ترفع الرايات السوداء على المؤسسات والمنازل.

ونعت القوى في محافظة القدس، في بيان لها، الشهيد القائد البطل عدي التميمي، الذي ارتقى شهيدا وهو يواجه جنود الاحتلال وقطعان مستوطنية الجاثمين على أرضنا وعاصمتنا العابثين في تاريخها ومقدساتها ويذيقون أبناء شعبنا ويلات العذاب على حواجز الذل ويدنسون مقدساتنا وقرانا.

كما ودعت إلى ووقفة حداد في كافة المدارس التعليمية، وأن يكون يوم غد 20/10/2022 يوم نفير عام في كل أرجاء العاصمة، وأن تعلو التكبيرات في كل أنحاء محافظة القدس في تمام التاسعة من مساء الخميس.

وأعلنت التربية والتعليم في الضفة الغربية، إضراباً شاملاً على روح الشهيد التميمي.

كما، أعلنت حركة “فتح” في الأقاليم الشمالية، الإضراب الشامل لكل مناحي الحياة في كافة الضفة الغربية، اليوم الخميس، حدادا على روح الشهيد البطل عدي التميمي، وتنديدا بجرائم الاحتلال.

ودعت الحركة في بيان صحفي صدر عنها، الليلة الماضية، إلى تصعيد المواجهات في كافة نقاط التماس بمحافظات الوطن، وفاء للشهداء، وتأكيدا على نهج النضال والكفاح الوطني.

وأعلنت بلدة الرام شمال القدس، مساء امس الأربعاء، الإضراب الشامل؛ حداداً على روح الشهيد عدي التميمي.

وإنطلقت مسيرات من مختلف المدن الفلسطينية، بعد ارتقاء الشهيد عدي التميمي، كما وإنطلقت مسيرة تجاه منزله.

لجنة المتابعة لقوى غزة

بكل آيات الفخر والاعتزاز نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الشهيد البطل عدي كمال التميمي، الأيقونة التي أشرقت في سماء فلسطين، الملهم الذي رسم معالم الطريق للشباب الفلسطيني من بعده، الأسطورة التي تحققت على الأرض المباركة، أرض القدس الثائرة.

ووجت اللجنة أعطر التحيات وأطيبها للقدس عاصمة فلسطين؛ ولمخيم شعفاط مسقط رأس الشهيد؛ وللضفة الغربية الثائرة، ودعت الشباب الثائر في جميع أراضينا المحتلة للسير على درب الشهيد، وأن يوقدوا من دمائه مشاعل التحرير القادم لا محالة.

واعلنت لجنة المتابعة الحداد العام في قطاع غزة اليوم الخميس الموافق 20/10/2022، كما اعلتن عن فتح بيت عرس للشهيد لاستقبال المهنئين باستشهاده؛ وذلك في ساحة الجندي المجهول بعد صلاة العصر مباشرة .

كما نعت فصائل فلسطينية، مساء امس الأربعاء، الشهيد البطل عدي التميمي، منفذ عملية شعفاط أثناء قيامة بعملية إطلاق نار قتنية تجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد عدي التميمي منفذ عملية حاجز مخيم شعفاط، أثناء تنفيذه عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس.

وطاردت قوات الجيش الإسرائيلي، وأجهزته الأمنية الشهيد عدي التميمي لمدة 10 أيام، بعد تنفيذ عملية حاجز شعفاط والتي أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة اخرين.

الاحتلال ينشر تحقيقاته حول عملية “معاليه أدوميم”

وقد نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، تحقيقات شرطة الاحتلال حول تفاصيل عملية إطلاق النار التي نفذها المطارد عدي التميمي في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس المحتلة.

ووفقاً للتفاصيل فقد وصل التميمي إلى نقطة حراسة على مدخل مستوطنة “معاليه أدوميم” شرقي القدس وهو يحمل مسدساً وقنبلة يدوية وذخائر حيث لاحظ أحد المستوطنين وجوده قريباً من المدخل فقام بتحذير الحراس.

وفيما بعد وصل الشهيد التميمي إلى المدخل قبل أن يقوم الحراس بإمطاره بعشرات الطلقات النارية من عبر سلاحي إم-16 ومسدس.

وأصابت إحدى رصاصات الشهيد مخزن البندقية التي يحملها أحد الحراس فتعطلت وأصيب بجراح طفيفة.

وذكر موقع “والا” العبري أن الشهيد أطلق النار مرة تلو المرة وذلك على الرغم من تعرضه لوابل من الرصاص.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: ” أن عدي التميمي تم رصده في الساعة 19:30 اليوم من قبل مستوطن، لكن تم تجاهل بلاغه باعتقاد أنه كاذب وفي إطار التضليل.

وأضافت الصحيفة :”في الساعة 20:03 وصل إلى المدخل الرئيسي لمعاليه أدوميم مسلحًا بسكين وقنبلة يدوية ومسدس، وبدأ في إطلاق النار على حراس الأمن الثلاثة عند نقطة التفتيش وخاض اشتباك، فأصاب أحدهم وتمت تصفيته في المكان.

من جانبها قالت القناة 12 العبرية:” من التحقيق في عملية معاليه أدوميم، يتضح أن التميمي كان يحمل قنبلة يدوية، وأثناء اشتباكه مع حراس الأمن الإسرائيليين، بدا أنه كان يحاول إخراج القنبلة لرميها نحو الحراس، لكن كثافة إطلاق النار عليه حال دون ذلك.

واستشهد مساء الأربعاء عديّ التميمي، منفذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط، بعد أن أصاب جنديًا إسرائيليًا بجراح بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس المحتلة.

ونفذ التميمي عملية استهدفت عناصر من شرطة الاحتلال على حاجز شعفاط في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأدت لمقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجراح حرجة.

ونعت قوى وفصائل وهيئات الشهيد التميمي في وقت أعلنت فيه القوى الوطنية والإسلامية في رام الله الإضراب في الضفة الغربية اليوم الخميس.

البطل الفلسطيني ⁧ #عدي_التميمي ⁩، ظل يقاتل بمسدسه حتى آخر شهقةٍ وطلقة وفعله يصدح: "لا تمُت قبل أن تكون نداً".

استشهد بعد أن قام بواجبه تجاه وطنه ، رحمه الله وتقبله شهيدا عزيزا

هنيئا لك الشهادة يا عدي .. pic.twitter.com/hzX3v4cwbn — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) October 19, 2022