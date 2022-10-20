الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة تزامنًا مع الظروف الجوية المتوقعة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الخميس، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقع أن تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 106 الموزعة على مختلف محافظات المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم التعميم على مديرياتها ومكاتبها بمختلف أنحاء المملكة الاستعداد التام لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة وإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة، مبينة أنه تم توكيل مدراء المديريات والمكاتب العاملين في الميدان برفع خطة الطوارئ حسب الحاجة وتطورات الحالة الجوية.

وشددت الوزارة بتعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.

ودعت الأشغال المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية خصوصًا في مناطق جنوب المملكة، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية بسبب احتمالية تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الغبار.

كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها المتمثلة، بضابط ارتباط غرفة العمليات واتس أب 0780377223، وطوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111.

وللتواصل مع غرف الطوارئ في المحافظات المتمثلة بغرفة عمليات أشغال مديرية الكرك 0780377231، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جرش 0780377187، وغرفة عمليات مديرية أشغال مأدبا 0780377366، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معان 0780377338، غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفرق 0780377389، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقاء 0780377413، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلة 0780377435، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلون 0780377324، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء 0780377125، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبة 0780377351، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربد 0780377273، وغرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثا 0780377394، وغرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة 0780377291، وغرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتراء 0780377012.

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