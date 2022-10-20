إرادة ملكية بتعيين أعضاء جدد في المحكمة الدستورية

عمان 20 تشرين الأول (بترا)-صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين أعضاء جدد في المحكمة الدستورية، اعتبارا من 2022/10/20، وهم:

1- عطوفة السيد “محمد طلال” “محمد علي” ذيب الحمصي.

2- عطوفة السيد هاني عطاالله جريس قاقيش.

3- عطوفة السيد محمد إبراهيم أحمد اسعيد.

4- عطوفة السيد حسين عطية موسى القيسي.

وينص الدستور وقانون المحكمة الدستورية، التي أنشئت عام 2012، على أن مدة العضوية في المحكمة الدستورية هي ست سنوات غير قابلة للتجديد.

وبناء على ذلك، فقد انتهت المدة الدستورية والقانونية لأعضاء المحكمة التالية أسماؤهم: محمد العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة.