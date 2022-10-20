بعد استشهاد البطل عدي التميمي.. فلسطين تعلن الاضراب والحداد على روحه اليوم الخميس، وتنتفض في وجه الاحتلال
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جرينتش+2 08:44
أحبط قرار السعودية السماح لها بالتحليق في اجوائها.. سلطنة عُمان ترفض فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية
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