دروس في العبقرية النضالية.. أهالي مخيم شعفاط يبتكرون عدة وسائل إبداعية لتضليل العدو عن تتبع البطل عُدي التميمي
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جرينتش+2 01:28
وزارة الخارجية تدعو الأردنيين في أوكرانيا إلى المغادرة بأقرب وقت
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