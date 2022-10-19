وزارة الخارجية تدعو الأردنيين في أوكرانيا إلى المغادرة بأقرب وقت

جددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، مساء امس الثلاثاء، دعوتها للأردنيين الذين اختاروا البقاء في أوكرانيا إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن من خلال المنافذ البرية المشتركة مع دول الجوار، وبواسطة وسائل النقل التجارية التي ما زالت متاحة.

وطالبت الوزارة المواطنين الأردنيين بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات الأوكرانية، في ضوء التطورات المتسارعة للأوضاع الأمنية التي يصعب التنبؤ بها في أوكرانيا.

وقالت الوزارة، إن نحو 100 مسجل في منصة إلكترونية خاصة للراغبين بمغادرة الأراضي الأوكرانية، أبدوا رغبتهم بالبقاء خاصة من يحملون الجنسية الأوكرانية إلى جانب الجنسية الأردنية.

وأكدت الوزارة استمرارها في استقبال أية اتصالات واستفسارات منهم من خلال مركز عمليات الوزارة على الرقم (00962795497777)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، حرصاً على استمرار التواصل مع الجالية الأردنية الموجودة في أوكرانيا.

وكانت الوزارة قد فعّلت عند بدء الأزمة الأوكرانية خلية أزمة في مركز عمليات الوزارة وفي السفارات الأردنية المعتمدة في الدول المجاورة لأوكرانيا، وأوفدت قناصل أردنيين إلى المعابر الحدودية الأوكرانية مع كل من: رومانيا، هنغاريا، سلوفاكيا، وبولندا، والذين قاموا آنذاك بتوفير الخدمات القنصلية اللازمة لتيسير دخول الأردنيين وعائلاتهم إلى تلك الدول، والتعامل مع الاحتياجات الأساسية لهم، وتأمين وتسهيل عودتهم إلى المملكة.

وأنشأت الوزارة منصة إلكترونية خاصة للراغبين بمغادرة الأراضي الأوكرانية، وبلغ عدد المسجلين فيها 1500 شخص مع عائلاتهم، وساعد ممثلو الوزارة عند المعابر الحدودية لأوكرانيا في حينه بمساعدة نحو 1400 من المواطنين الأردنيين وعائلاتهم.