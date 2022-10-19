أجواء خريفية اليوم الاربعاء وغدًا، وعدم استقرار وزخات مطرية الجمعة

دروس في العبقرية النضالية.. أهالي مخيم شعفاط يبتكرون عدة وسائل إبداعية لتضليل العدو عن تتبع البطل عُدي التميمي
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