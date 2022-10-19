أجواء خريفية اليوم الاربعاء وغدًا، وعدم استقرار وزخات مطرية الجمعة

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تغطي سماء المملكة يوم غدٍ الخميس، كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع بقاء الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

اما يوم الجمعة، فتكون الأجواء غير مستقرة حيث تتكاثر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات محلية من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية قد يصحبها الرعد احيانا في بعض مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتسود أجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة يوم السبت، وتكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 14، وفي مرتفعات الشراة 24 – 13، وفي مناطق البادية 31 – 16، وفي مناطق السهول 29 – 18، وفي الأغوار الشمالية 34 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 24، وفي البحر الميت وخليج العقبة 34 – 23 درجة مئوية.

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