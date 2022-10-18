للمرة الأولى منذ 10 سنوات.. وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية يزور دمشق غداً الاربعاء ويلتقي الرئيس الأسد

دمشق – سبوتنيك

يبدأ وفد من حركة “حماس” الفلسطينية، غدا الأربعاء، زيارة إلى سوريا يستقبله خلالها الرئيس بشار الأسد، فيما تعد الزيارة الأولى منذ مغادره الحركة سوريا قبل 10 سنوات على خلفية الأزمة في سوريا.

وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، خالد عبد المجيد، في تصريح لـ”سبوتنيك”، إن “الرئيس الأسد سيلتقي مسؤول العلاقات العربية في حركة حماس، خليل الحية الذي يترأس الوفد”.

وأضاف عبد المجيد أن “وفد حماس سينضم إلى اجتماع القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، لمناقشة الحوارات الفلسطينية الفلسطينية التي تمت في الجزائر”.

وتابع موضحا أن “الاجتماع الفلسطيني يضم كلا من طلال ناجي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/القيادة العامة، وزياد نخالة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، وخالد عبد المجيد أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وأبو نضال الأشقر الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، وسمير الرفاعي سفير فلسطين في سوريا، ومحمد قيس الأمين العام للقيادة الفلسطينية لحزب البعث أمين عام منظمة الصاعقة، وزياد الصغير أمين عام حركة فتح الانتفاضة، وجميل مزهر نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”.

وكانت قيادة حركة حماس قد قررت مغادرة دمشق في شباط/فبراير 2012، بعد نحو عام من بداية الأزمة في سوريا في آذار/مارس 2011.

وفي 28 حزيران/يونيو الماضي، أعلن مسؤول العلاقات العربية في “حماس”، خليل الحية، أن الحركة “اتخذت قرارًا بالسعي لاستعادة العلاقة مع سوريا”.

“المجد” كانت قد نشرت، الشهر الماضي، خبراً عن اعتزام وفد حمساوي برئاسة الحية زيارة دمشق خلال وقت قريب.