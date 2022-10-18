إعلان الدفعة الثانية للطلبة المرشحين على مقاعد التخصصات الطبية

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أسماء الطلبة المرشحين للقبول في المقاعد الشاغرة في تخصصات الطبية.

وشملت التخصصات، وفق الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، الطب، وطب الأسنان، ودكتور الصيدلة والصيدلة في الجامعات الأردنية الرسمية (الدفعة الثانية والأخيرة)، والمخصصة لطلبة السنوات السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدون) والذين تقدموا سابقاً بطلبات للقبول الموحد للعام الجامعي 2022 / 2023.

وأضاف الخطيب، أنه تم إعلان كامل أسماء الطلبة المرشحين للقبول في هذه المقاعد، ومعدلاتهم في شهادة الثانوية العامة الأردنية.

وبين الخطيب أنه وللاطلاع على أسماء الطلبة المرشحين للقبول إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية السابقة والجديدة لطلبة السنوات السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدون) من خلال الدخول إلى الرابط التالي: http://www.admhec.gov.jo/AdmBSCDentMedAdm2.aspx.

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