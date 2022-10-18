أجواء خريفية اليوم الثلاثاء وغدا وبعده، وأمطار متفرقة الجمعة

تكون الأجواء اليوم الثلاثاء، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الأربعاء، والخميس، خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في جنوب المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة الجمعة، بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويحتمل هطول زخات محلية من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 15، وفي مرتفعات الشراة 23 – 12، وفي مناطق البادية 31 – 15، وفي مناطق السهول 27 – 17، وفي الأغوار الشمالية 34 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 23، وفي البحر الميت وخليج العقبة 34 – 22 درجة مئوية.

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