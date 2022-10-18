"عرين الأسود" تدعو أهالي نابلس للنفير العام، فيما تجاوبت معظم مدن وقرى الضفة ايضاً مع هذه الدعوة/3 فيديوهات
أهم العناوين
جرينتش+2 10:52
أجواء خريفية اليوم الثلاثاء وغدا وبعده، وأمطار متفرقة الجمعة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني