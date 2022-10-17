وزير الزراعة يمنع إدخال زيت الزيتون إلى الأردن

اعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي إنه قد تم منع إدخال زيت الزيتون عبر أي منافذ حدودية بالتنسيق مع الجهات المتخصصة.

وأضاف المجالي أنه لم تُمنح أي تراخيص لاستيراد الزيت من خارج الأردن لحين انتهاء الموسم الحالي أو بحسب حاجة السوق المحلي.

وأشار إلى أن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أوعز في وقت سابق بمنع إدخال الزيت من الخارج، حماية للمنتج المحلي، إذ أنه يتمتع بجودة عالية ومذاق طيب يلاقي استحسان متذوقيه.

وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات، صرح من جهته في وقت سابق ستعمل مع عدة جهات على تكثيف الخطة الرقابية للتأكد من الزيت المستخدم.

وأضاف الحنيفات، أن الوزارة سترصد الإعلانات المضللة كافة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم تحوليها إلى الجهات المختصة، إضافة إلى جولات رقابية على المطاعم والفنادق.

وبين أن موسم الزيتون لهذا العام يبشر بكميات مناسبة، مما يدعم كافة الجهود لتسويق زيت هذا الموسم، الذي يعتبر من أهم المواسم الزراعية.

ولم يتضح بعد ان كان هذا القرار بالمنع يشمل هدايا الزيت المحددة بثلاث تنكات القادمة من الضفة الغربية.