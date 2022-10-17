لإبقائها في حالة تأهب قصوى.. إمطار اجهزة العدو الامنية بعشرات الانذارات التي تحذر من تنفيذ عمليات فدائية بالضفة
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جرينتش+2 11:36
وزير الزراعة يمنع إدخال زيت الزيتون إلى الأردن
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