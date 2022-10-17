أجواء خريفية معتدلة.. ارتفاع الحرارة اليوم الاثنين وانخفاضها غداً

تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء الأربعاء، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الخميس، انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 14، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 14، وفي مرتفعات الشراة 25 – 13، وفي مناطق البادية 32 – 15، وفي مناطق السهول 29 – 16، وفي الأغوار الشمالية 34 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 24، وفي البحر الميت وخليج العقبة 34 – 23 درجة مئوية.

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