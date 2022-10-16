شقيق المطربة شيرين يضربها ويحتجزها في مستشفى أمراض نفسية

ذكرت الصحف المصرية، اليوم الاحد، أن الفنانة شيرين عبدالوهاب محتجزة حاليا في مستشفى أمراض نفسية، بعد أن قام شقيقها بالتعدي عليها بالضرب المبرح مساء أمس، وأعقب ذلك دخولها المستشفى واحتجازها مع التوصية بعدم تواصلها مع محاميها وفريق مكتبه، الأمر الذي دفع محاميها ياسر قنطوش ان يتقدم ببلاغ بعمل محضر فجر اليوم لإثبات الواقعة.

وجاء في صحيفة الأهرام أن محامي شيرين طالب بتفتيش المستشفى وتفريغ الكاميرات، والسماح بزيارة النجمة شيرين للاطمئنان على حالتها النفسية والتأكد من عدم إيذائها جسمانيا .

وكانت قد تعرضت المطربة شيرين عبدالوهاب للاعتداء من قبل شقيقها “محمد” الذي أجبرها على البقاء محتجزة في أحد مستشفيات القاهرة. حيث إن تفاصيل الاعتداء قد تم تحريرها في محضر رسمي تقدم به المستشار ياسر قنطوش محامي المطربة المصرية لإثبات الحالة ضد شقيقها، وذكر في المحضر أنه اتهم شقيق المطربة شيرين بالاعتداء على موكلته بالضرب وإجباره لها على الاحتجاز بأحد المستشفيات.

وقال إن الحالة الصحية لشيرين صعبة للغاية، كما أنها غير قادرة على الحركة بعد إصابتها بالرباط الصليبي، ولم يتم الاستقرار بعد على سفرها للخارج لإجراء جراحة عاجلة ولا زالت تتلقى العلاج داخل المستشفى .

وعلمت الأهرام أن السبب في تفاقم الأزمة بين شيرين وشقيقها هو قيامها بالتصالح مع حسام حبيب والتنازل عن الدعاوى القضائية التي رفعتها ضده

وكانت شيرين قد أعلنت سابقا عن إجراء عملية عاجلة بسبب إصابتها بالرباط الصليبي، وادعت أن سبب اصابتها هو انزلاقها بمنزلها ، حيث نقلت على الفور إلى المستشفى.

وكان قد أصدر محامي الفنانة شيرين بيانا صحفيا أعلن خلاله التصالح بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.

وقال البيان: “إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تكن كل تقدير واحترام لـ حسام حبيب وحرصًا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنها قد قامت بالتصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة وقام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة”.

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