توقيف 20 شخصاً ظهروا بفيديوهات تحض على العنف والكراهية

أعلنت مديرية الأمن العام توقيف 14 شخصاً وإحالة 6 أحداث للقضاء ظهروا في فيديوهات ومنشورات تحض على العنف والكراهية بعد مباراة لكرة القدم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وبالتنسيق مع الإدارات المعنية، باشرت قبل أيام ومع انتهاء احدى مباريات كرة القدم التحقيق في عدد من الفيديوهات والمنشورات التي جرى تداولها، وحملت مخالفات قانونية واخلاقية، أطلقتها قلة قليلة من الجماهير وشكلت تهديدا وتحريضا على العنف والكراهية.

وأكّد الناطق الإعلامي انه جرى من خلال التحقيقات إلقاء القبض على 14 شخصا في عدد من المحافظات، وجرت إحالتهم جميعا للقضاء، والذي قرر توقيفهم جميعا في مراكز الإصلاح والتأهيل، كما جرى ضبط 6 أحداث وإحالتهم للجهات القضائية المعنية، مشيراً إلى أن التحقيق ما زال مستمرا في عدد آخر من الفيديوهات والمنشورات لضبط كل من نشرها أو ظهر خلالها .

وأكدت مديرية الأمن العام أنها لن تتهاون مع أي منشور أو سلوك يهدد السلم المجتمعي، أو ممارسات تكرس خطاب العنف الذي يخالف القانون ويتنافى مع أخلاقنا وقيمنا، مضيفة بأنها ستتعامل بحزم مع كل من يرتكب مثل تلك السلوكيات وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم وبما يضمن تحقيق الردع العام وعدم تكرارهم لمثل تلك التصرفات مستقبلا.

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