ارتفاع درجات الحرارة واحتمال سقوط زخات متفرقة شمالي المملكة

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلها العام بقليل، حيث تسود أجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة مع ساعات الظهيرة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وهناك فرصة ضعيفة لهطول زخات خفيفة متفرقة من المطر خاصة في أجزاء من شمالي ووسط المملكة لفترة قصيرة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية تتحول أحياناً إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الاثنين، معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على الحرارة، مع بقاء الأجواء خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 26 – 14، وفي مناطق البادية 32 – 17، وفي مناطق السهول 30 – 19، وفي الأغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 25، وفي البحر الميت وخليج العقبة 35 – 24 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة