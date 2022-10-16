الرئيس بينغ يتعهد بمكافحة إنفصالية تايوان ويعلن: لن نتخلى عن حق استخدام القوة بشأنها بعدما إستعدنا هونغ كونغ
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“أمن الدَّولة” تُعاقب مروجًا للمخدرات في الرَّمثا بالسَّجن 10 سنوات
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