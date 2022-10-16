“أمن الدَّولة” تُعاقب مروجًا للمخدرات في الرَّمثا بالسَّجن 10 سنوات

عاقبت محكمة أمن الدَّولة شخصًا بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات، وتغريمه مبلغًا ماليًا تصل قيمته إلى 10 آلاف دينار، بعد أن ثبُت للمحكمة من خلال البينات ارتكابه جناية بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار بها.

وصادرت المحكمة المواد المخدرة التي كانت بحوزة المُدان والمركبة المضبوطة المستخدمة من قبله، وتبين للمحكمة أنَّه تمكن من الحصول على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة، حيث يقوم بعرضها وبيعها للضَّحايا.

واستطاع أفراد إدارة مكافحة المخدرات التَّابعة لمديرية الأمن العام من الإيقاع بالمجرم بعد ورود معلومات بقيامه بعرض وبيع حبوب الكبتاجون، وقام أحد أفراد المكافحة بتمثيل دور المشتري وحصل بالفعل من المدان على 15 ألفا و500 حبة مخدرة في مدينة الرمثا.

واستطاع المدان الفرار لحظتها من الموقع بواسطة مركبة كان يستقلها، لكن أفراد الإدارة تمكنوا من إلقاء القبض عليه في اليوم التَّالي، وتم تقديمه للمحاكمة، حيث ثبت للمحكمة ارتكابه هذا الفعل.

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