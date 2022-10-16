بعد الافراج عن زوجته وترحيلها.. السعودية ستفرج غداً الاثنين عن ممثل حركة حماس لديها محمد الخضري وترحله إلى عمّان
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ألضفة تبدأ الثالثة.. انتفاضة الفدائيين
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