توقعات ببلوغ إنتاج الأردن من زيت الزيتون 30 ألف طن هذا العام

استشهاد المقاتل قيس شجاعية بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله أدت لإصابة مستوطن
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