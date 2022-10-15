الأمن يقبض على حدث تسبب بوفاة حدث آخر في ماركا

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ بلاغا ورد، يوم أمس الجمعة، لمديرية شرطة شرق عمان بتعرض حدث يبلغ 12 عاما للإصابة بجسم راض (طوبة) سقط عليه من إحدى البنايات أثناء وجوده بالشارع العام برفقة مجموعة من الأشخاص بغرض الاحتفال، وما لبث أن فارق الحياة .

وأكّد الناطق الإعلامي أنه على الفور شُكل فريق تحقيقي خاص تولى متابعة التحقيق، وتمكن من خلال جمع المعلومات والأدلة من المكان، من تحديد هوية حدث يبلغ 16 عاما يُشتبه بإلقائه الجسم الراض، فأُلقي القبض عليه واعترف بفعله، بدافع غضبه من نتيجة المباراة، وستتم إحالته للقضاء، لينال عقابه الرادع.