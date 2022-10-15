استشهاد المقاتل قيس شجاعية بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على مستوطنة “بيت إيل” شمال رام الله أدت لإصابة مستوطن

رام الله – وكالات

استشهد شاب فلسطيني،ليلة امس الجمعة، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على مستوطنة “بيت إيل” شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابة مستوطن.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن المستوطن أصيب أثناء وجوده في ساحة منزله داخل المستوطنة.

وقالت الصحيفة إن قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذي العملية فأصيب أحدهما، وتمكن الآخر من الانسحاب.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تجري أعمال تمشيط في المنطقة بحثًا على المنفذ الثاني للعملية.

ولفتت إلى طواقم “نجمة داود الحمراء” أجلت المستوطن المصاب إلى مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس.

من جهته أعلن جيش الاحتلال في بيان إن مستوطنا أصيب بجروح طفيفة بعد إطلاق مسلحين النار عليه.

وقال جيش الاحتلال إنه قتل أحد منفذي العملية، فيما يواصل ملاحقة شخص آخر فرّ من المكان.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها رسمياً باستشهاد قيس عماد شجاعية (٢٣ عاماً)، برصاص الاحتلال، قرب مخيم الجلزون في رام الله.

من هو الشهيد القسامي قيس شجاعية

الشهيد قيس شجاعية ينتمي الى كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على مستوطنة “بيت إيل” شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة أن هيئة الشؤون المدنية أبلغتها رسمياً باستشهاد قيس عماد شجاعية (٢٣ عاماً)، وسبق ان تعرض للإصابة برصاص الاحتلال قبل أن يتم اعتقاله، وذلك خلال مواجهات عام 2015 على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وقيس هو شقيق الأسير الإداري بهاء الدين شجاعية أحد مرابطي المسجد الأقصى المبارك.

إعلام عبري: عملية “بيت إيل” أكدت المخاوف الإسرائيلية!

وذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء امس الجمعة، أن عملية استهداف مستوطنة بيت إيل تؤكد المخاوف الإسرائيلية من زحف العمليات من الشمال إلى الوسط والجنوب”.

وقال يوآف زيتون من صحيفة يديعوت أحرنوت: “أن عملية إطلاق النار على مستوطنة بيت إيل تشير إلى استمرار الانتشار المقلق للعمليات، من جنين ونابلس حتى القدس، على الرغم من الجهود الكبيرة لمنع تمددها وعزل شمال الضفة.

وعلق المحلل الإسرائيلي يوني بن مناحيم على عملية بيت إيل: الرعب مستمر !.

و أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء امس الجمعة، أن قواته قامت بتحييد مسلح فلسطيني نفذ عملية إطلاق نار أدت لإصابة مستوطن من قرب مخيم الجلزون تجاه مستوطنة “بيت إيل” شمال رام الله.

وبحسب المتحدث، فإن قوة عسكرية كانت تكمن في المكان تمكنت من إطلاق النار وقامت بتحييد المنفذ، فيما انسحب آخر من المكان وتقوم قوات كبيرة بملاحقته وعمليات تمشيط بالمكان.

وقد عتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ثلاثة شبان، من قرية دير جرير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الطالب في جامعة بيرزيت محمد نضال عودة شجاعية (19 عاما)، ومحمد مصطفى صالحة (23 عاما)، ومحمود ناصر البرجي (25 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم في القرية، وفتشتها.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد قيس عماد شجاعية، قرب مخيم الجلزون، وفتشته بطريقة استفزازية، واعتدت على أفراد أسرته، ما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف الأطفال والنساء.

https://www.facebook.com/watch/?v=638219351027656

https://t.me/ShehabTelegram/317077