أجواء خريفية لطيفة اليوم السبت وعدم استقرار غدًا

استشهاد المقاتل قيس شجاعية بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله أدت لإصابة مستوطن
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