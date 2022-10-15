أجواء خريفية لطيفة اليوم السبت وعدم استقرار غدًا

تكون الأجواء اليوم السبت، خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لتسود أجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات محلية خفيفة ومتفرقة من المطر، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وتبقى الأجواء الاثنين، خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 27 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 25 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 13، وفي مرتفعات الشراة 23 – 12، وفي مناطق البادية 29 – 16، وفي مناطق السهول 27 – 17، وفي الأغوار الشمالية 33 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 35 – 23، وفي البحر الميت 34 – 22، وفي خليج العقبة 33 – 23 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة