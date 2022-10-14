مقاطع مُخزية من إكذوبة الديموقراطية الامريكية تفضح رعب شخصيات الكونغرس لدى إجتياح الرعاع لمبنى الكابيتول/ فيديو
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جرينتش+2 08:33
السادات وعقيدة الخوف من الامريكان
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