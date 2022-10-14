إستشاد الطبيب عبدالله ابو تين، ومتين ضبايا خلال إشتباكات مسلحة مع العدو لدى مداهمته مخيم جنين فجر اليوم الجمعة
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احباط عملية احتيال بأسلوب الدولار الأسود وضبط 3 محتالين أفارقة
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