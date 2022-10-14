احباط عملية احتيال بأسلوب الدولار الأسود وضبط 3 محتالين أفارقة

احبط العاملون في إدارة البحث الجنائي عملية احتيال بأسلوب الدولار الأسود وأوقعت بثلاثة محتالين من جنسية إفريقية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة البحث الجنائي تتبعوا معلومات وردت عن قيام ثلاثة أشخاص من جنسية إفريقية بإيهام عدد من الأشخاص بامتلاكهم دولارات سوداء وأقل من سعر السوق ومحاولتهم الإيقاع بهم بذلك الأسلوب الاحتيالي القديم .

وأكّد الناطق الإعلامي، انه جرى بعد التأكد من تلك المعلومات مداهمة مكان وجود الأشخاص، وأُلقي القبض عليهم وبتفتيش المكان عُثر على كميات كبيرة من الأوراق السوداء المقصوصة بحجم العملة ومواد أخرى تستخدم في ذلك الأسلوب الاحتيالي، واعترفوا بالتحقيق معهم بمحاولة الاحتيال على المواطنين والإيقاع بهم بعد إيهامهم بامتلاكهم دولارات سوداء ذات قيمة.

وتجدد مديرية الأمن العام تحذيرها المتكرر بأنه لا يوجد ما يسمى بالدولار الأسود والمجمد والأقل من سعر السوق وأي شخص يدّعي ذلك فهو محتال، ويجب عدم التعامل معه والإبلاغ عنه مباشرة.

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