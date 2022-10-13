“دلوقتي عجبناكو” لـ بهاء سلطان تقارب 5 ملايين مشاهدة/ فيديو

اقتربت أغنية “دلوقتي عجبناكو” للمطرب بهاء سلطان من كسر حاجز 5 ملايين مشاهدة، خلال 4 أسابيع من طرحها عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وأغنية دلوقتي عجبناكو من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، ومكس ماهر صلاح .

وتقول كلمات الاغنية..

دلوقتي عجبناكوا

ما كنا حلوين ومعاكوا

فجأة الشوق آهو جابكوا

طب إيه كان مشاكوا

أيوة إحنا إحلوينا

لأ وكمان بقينا

صعب يخش علينا

كلمة ودمعتين

كنا زمان حاجة تانية

غلب وطيبة الدنيا

كنتوا ساعتها فين

دلوقتي بقينا فلة

ده إنتوا كسرتوا ورانا قلة

ومشينا وسايبينها على الله

كدة فجأة وجعناكوا

عارفين أيوة قسينا

نشفنا ورانا رمينا

دنيا بنت لذينة

يوم سلف يوم دين

والله مش ندية

ولا عند ولا أذية

أصل المواضيع ديا

خلصت من سنتين

ده إحنا ياما إتكدرنا

يلا قدركم وقدرنا

تيجوا بعد ما ننساكوا