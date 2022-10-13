المحكمة تُفرج عن المشتكى عليهم بقضية انهيار بناية اللويبدة

قرَّرت محكمة صُلح جزاء عمَّان الافراج عن الموقوفين الثلاثة في قضية انهيار بناية في منطقة اللويبدة والتي نجم عنها وفاة 14 شخصا وإصابة 9، وذلك لانتهاء مدة التَّوقيف قانونا.

جاء ذلك في الجلسة السابعة للمحكمة في هذه القضية اليوم الخميس برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، حيث قررت خلالها إخلاء سبيل صاحب المبنى المنهارة ومتعهد الصيانة وفني الصيانة، والموقوفين على ذمة القضية، والمسندة لهم تهم التسبب بالوفاة مكرَّر 14 مرة، والتسبب بالايذاء مكرَّر 9 مرات.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة لشهادة طبيب شرعي في القضية ليصل عدد الشهود الذين استمعت لهم حتى الآن إلى 21 شاهدًا، وقدَّمت النيابة العامة حتى الآن 31 بينة في القضية.

يشار إلى أنَّ القانون يمنع توقيف أيَّ مشتكى عليه في الجنح أكثر من شهر.

وستستمع المحكمة خلال الجلسات المقبلة لشهادة 6 خبراء في القضية، بينهم 5 قدموا تقريرا يبينون به أسباب انهيار البناية المؤلفة من ثلاثة طوابق تشتمل على ست شقق سكنية.

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