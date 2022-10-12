مقاطع مخزية من إكذوبة الديموقراطية الامريكية تفضح رعب شخصيات الكونغرس لدى إجتياح الرعاع لمبنى الكابيتول/ فيديو ول
أهم العناوين
جرينتش+2 05:43
نصر الله: ما يجري في الضفة الغربية صادم لكيان العدو، وقرار “حماس” بعودة العلاقات مع سوريا شجاع وحكيم/ فيديو
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني