نصر الله: ما يجري في الضفة الغربية صادم لكيان العدو، وقرار “حماس” بعودة العلاقات مع سوريا شجاع وحكيم/ فيديو

أكّد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، ليلة امس الثلاثاء، أنّ المفاوضات بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية اللبنانية كانت صعبة في الأيام الماضية.

وفي كلمة له، لمناسبة ولادة النبي محمد وأسبوع الوحدة الإسلامية، قال نصر الله: “نحن أمام ساعات حاسمة في مسألة ترسيم الحدود واستخراج النفط والغاز”.

وأضاف: “ننتظر إعلان الموقف الرسمي من رئيس الجمهورية اللبناني، وننتظر الموقف الرسمي من حكومة العدو”، مشيراً إلى أنه “في اللحظة التي تذهب فيها الوفود إلى التوقيع في الناقورة، وفق الآلية المتفق عليها، نستطيع القول إن هناك اتفاقاً أو تفاهماً”.

وأكد نصر الله أنه “إلى حين التوقيع، علينا أن نحتاط في ظل المواقف الإسرائيلية المتناقضة”، لافتاً إلى أنّ “حين يعلن الرئيس اللبناني الموقف المؤيد للاتفاق، تكون الأمور بالنسبة إلى المقاومة أُنجزت”.

وأشار الأمين العام لحزب الله إلى أنه “بعد نشر النص، يستطيع كل شخص مقاربة التفاهم ونتائجه بروح المسؤولية المطلوبة، ليحكم عليه إيجاباً أو سلباً”، مضيفاً أنّ “مقاربة الاتفاق بعد نشر نصه يجب أن تتم بروح وطنية”.

وتابع السيد نصر الله أنّ “الفَرِحين بالاتفاق عليهم مقاربة الإنجاز بروحٍ موضوعية”، مردفاً: “نحن أمام تجربة جديدة تعاون فيها الرؤساء والمسؤولون في الدولة، وحظيت باحتضان كبير من البيئة الحاضنة للمقاومة”.

وأكد أنّ “لبنان سيتمكن من الحصول على هذا الإنجاز الكبير في ظرف زماني لا أحد مهتم به وبحصوله على حقوقه”، مشيراً إلى “أنّنا بعد موضوع المسيّرات، لم نكن في حاجة إلى إرسال غيرها، أو إجراء مناورات، لأن الهدف كان إفهام العدو أن المقاومة جدية”.

الأمين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله: "ما يجري في الضفة الغربية صادم لكيان العدو وكل قواه السياسية".#لبنان pic.twitter.com/slAlrtMXnS — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 11, 2022

أما فيما يخص فلسطين المحتلة، فقال السيد نصر الله إنّ “ما يجري في الضفة الغربية صادم لكيان العدو وكل قواه السياسية”.

وأكد أنّ “المقاومة اليوم في الضفة تحتاج إلى كل أنواع التضامن، سياسياً وإعلامياً وشعبياً”.

وأشار إلى أن المقاومة اليوم في الضفة تحتاج إلى كل أنواع التضامن السياسي والاعلامي والشعبي، كما تحتاج للدعم كونها قادرة على تغيير المعادلات وعليها يعلق الكثير من الآمال.

وتابع:” بالنسبة لنا في المقاومة بحرنا يمتد إلى غزة، وحين تتحرر فلسطين لن نختلف مع إخواننا الفلسطينيين على حدودنا البحرية”.

وفي سياق منفصل، علق نصر الله على قرار حماس بعودة العلاقات مع سوريا بالقول:” قرار حركة حماس في ما يتعلق بتعزيز العلاقة مع سوريا هو قرار شجاع وحكيم وسليم”.

وأضاف:” قرار عودة العلاقات بين حماس وسوريا هو في صلب جمع محور المقاومة بحكوماته وجيوشه وحركاته وفصائله”

وبشأن اليمن، دعا السيد حسن نصر الله “تحالف العدوان إلى الإصغاء لكلام السيد عبدالملك الحوثي، وأن يفهموا رسالة العروض العسكرية والحضور الشعبي اليمني”.

وقال:”ننحني إجلالاً أمام الشعب اليمني وحبه لرسول الله، بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي وطريقة الإحياء في مختلف المحافظات والتعبير عن حبهم بكل الوسائل لحبهم لرسول الله”.

وأضاف: “هذا الشعب المحاصر الذي فرضت عليه حرب منذ ثمان سنوات والذي يعاني من كثير من الأزمات المعيشية والحياتية والصحية والأمنية يحتشد بملايينه في المولد النبوي في مشهد لا مثيل له.. ننحني أمام حب هذا الشعب لرسول الله”.