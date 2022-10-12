طقس خريفي معتدل اليوم الاربعاء وحتى نهاية الاسبوع

تكون درجات الحرارة اليوم الأربعاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، والأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلاتها العامة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتستمر الأجواء يومي الجمعة والسبت، خريفية لطيفة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلةً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 – 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 – 15، وفي المرتفعات الشمالية 25 – 14، وفي مرتفعات الشراة 24 – 11، وفي مناطق البادية 32 – 18، وفي مناطق السهول 29 – 18، وفي الأغوار الشمالية 34 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 25، وفي البحر الميت 35 – 24، وفي خليج العقبة 34 – 23 درجة مئوية.

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