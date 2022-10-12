توقيف 10 مشاغبين لمدة اسبوع بعد مباراة كرة اليد باربد

قرر مدعي عام اربد، توقيف عشرة أشخاص لمدة أسبوع على خلفية أحداث شغب وقعت خلال مباراة بكرة اليد جمعت فريقي الحسين وكفرسوم. يوم أمس الثلاثاء، في صالة مدينة الحسن الرياضية.

وأسند المدعي العام للمتهمين جرائم: إحداث شغب في منشآت رياضية وفقا لأحكام المادة 2/426 مكررة من قانون العقوبات، ومقاومة رجال الأمن وفقا لأحكام المادة 2/187 من قانون العقوبات، والأضرار بالأموال العامة وفقا لأحكام المادة 376 من قانون العقوبات.

وقام المدعي باستجواب المتهمين ولا تزال القضية قيد التحقيق، والعمل جار على جلب باقي المشتكى عليهم.

وكانت وقعت مشاجرة تخللتها اشتباكات بين عدد من جمهور الفريقين عقب صافرة نهاية المباراة قبل أن تمتد لخارج الصالة الرياضية، بحسب مصدر امني.