” التعليم العالي” تعلن نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية

أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2022 / 2023)، وذلك ضمن دورة الترشيح الرابعة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، اليوم، إن النتائج أعلنت من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام هواتف قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات، وعبر الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي (http://www.dsamohe.gov.jo ).

وأوضح أنه سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة 12 ساعة فقط للموافقة على المنحة أو رفضها من خلال برمجية إلكترونية أعدتها الوزارة مسبقا لهذا الغرض، على أن يستكمل في حال الموافقة الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة مديرية البعثات بالوزارة وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.

وأضاف الخطيب أن أي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح يستطيع من خلال البرمجية الاطلاع على أسماء ومعدلات الطلبة الذين جرى ترشيحهم ضمن اللواء الفعلي أو الاعتباري الذي ينافس ضمنه، ويمكن الحصول على إجابات عن أي سؤال أو استفسار من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني لمديرية البعثات على العنوان التالي: ([email protected]).

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