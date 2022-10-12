اعتقال المتهم الرئيس بقضية محاولة تهريب مليون حبة مخدرة

دهمت قوة أمنية، صباح اليوم الأربعاء، مكان اختباء المطلوب الرئيس في قضية محاولة تهريب مليون حبة مخدرة قبل أشهر بعد تحديد مكان وجوده، وفق الناطق باسم مديرية الأمن العام.

وقد أُلقي القبض عليه، وستتم إحالته إلى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة.