اضراب شامل يعم الضفة والقدس اليوم الاربعاء إستجابة لدعوة “عرين الأسود” دعماً لابناء مخيم شعفاط وعناتا/ فيديو

فلسطين المحتلة – عمَ الإضراب الشامل مناطق مختلفة من الضفة والقدس المحتلتين، منذ ساعات صباح اليوم الاربعاء، استجابة لدعوة من مجموعات “عرين الأسود” دعماً للفلسطينيين في مخيم شعفاط وعناتا، الذين يحاصرهم الاحتلال منذ أيام.

وقد شهدت مخيمات الدهيشة والفوار وقلنديا التزاماً بالإضراب منذ ساعات الصباح.

كما عمَ الإضراب أحياء مدينة نابلس، والعيساوية، وكفر عقب، ومخيم شعفاط، وعناتا، وبيت أمر شمال الخليل، وبلدة الجيب، وسلوان.

وشمل الإضراب جامعة القدس في أبو ديس، وجامعة بيرزيت، وجامعة الخليل بعد دعوات من الحركة الطلابية.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز عطارة، والمدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، وبلدة سبسطية، وشمال الخليل.

وكانت فعاليات مخيم شعفاط قد أعلنت يوم أمس عن “عصيان مدني” رفضاً لاستمرار الحصار.

وفي التفاصيل، عمّ الإضراب الشامل عدة مناطق مختلفة من الضفة الغربية، منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، التزاما بقرار العصيان المدني الذي أصدره أهالي مخيم شعفاط شمالي مدينة القدس رفضا للحصار الذي تفرضه إسرائيل لليوم الخامس على التوالي.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد فرضت حصارا على المخيم وبلدة عناتا عقب عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطيني يوم السبت الماضي، على حاجز شعفاط العسكري والتي أسفرت عن مقتل مجندة في الجيش الإسرائيلي وإصابة عنصري أمن وصفت جراح أحدهما بالحرجة للغاية.

وأغلق عشرات الشبان الفلسطينيين شوارع بعض الأحياء والبلدات في مدينة القدس، والتزم الطلبة والعمال والموظفين بعدم الذهاب إلى المدارس والأعمال، كما قام شبان بإشعال الإطارات المطاطية وإغلاق شوارع مخيم شعفاط.

ويواصل الجيش الإسرائيلي فرض حصاره على مخيم شعفاط وبلدة عناتا، منذ مساء السبت الماضي، بإغلاق المداخل وتنفيذ اقتحامات على مدار الساعة للمنازل والمحلات التجارية، إضافة الى قمع وتنكيل بالسكان، واستهدافهم بالمياه العادمة والقنابل الغازية.

وحذر النشطاء واللجان في المنطقة، من نفاذ المواد التموينية الأساسية في حال استمرار الحصار على المنطقة ومنع الشركات من الدخول إليها لتسليم البضائع.

وعمّ الإضراب الشامل اليوم الأربعاء، مدينة نابلس، تلبية لدعوة مجموعة “عرين الأسود” المسلحة، وامتنعت المحال التجارية والمطاعم عن فتح أبوابها صباحاً، فيما شهدت شوارع المدينة حركة ضعيفة للمركبات.

يذكر أن مجموعات “عرين الأسود” قد أعلنت أن “يوم الأربعاء يوم نفير وإضراب عام واشتباك شامل في كل نقطة بالضفة تضامناً مع أهالي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، والذين يواجهون الحصار وتضييق الاحتلال الإسرائيلي”.

وقد لبت القوى الوطنية والإسلامية في القدس نداء الإضراب، الذي يشمل كل مناحي الحياة بما فيها المواصلات العامة، مهيبة بضرورة التظاهر عند حواجز الاحتلال رفضاً لحصار “شعفاط”.

وفي السياق، علقت نقابة المحامين الفلسطينيين العمل أمام المحاكم والنيابات العامة كافة، في ظل ما وصفته بـ “تصاعد العدوان الإسرائيلي الشامل، ورفضا للعقوبات الجماعية والحصار على المقدسيين في مخيم شعفاط”.

كما استجابت جامعة بيز ريت لدعوات “عرين الأسود” للإضراب الشامل، بتعليق الدوام في الجامعة اليوم، داعيةً للتواجد في “جميع ساحات الاشتباك مع الاحتلال”.

#شاهد: اضراب شامل في مخيم قلنديا تضامنا مع أهالي مخيم شعفاط الذين أعلنوا العصيان المدني. pic.twitter.com/QThBj1A0UR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 12, 2022

إغلاق للشوارع والمحال التجارية في بلدة العيساوية بالقدس تضامناً مع أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا. pic.twitter.com/NUbfZ4E2JJ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 12, 2022