أغنية «على شانك» لنانسي عجرم تحقق 7 ملايين مشاهدة/ فيديو

حققت أغنية «على شانك» للمطربة نانسي عجرم، 7 مليون مشاهدة، بعد مرور 6 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والمنصات الموسيقية.

«على شانك» من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، والفيديو كليب من إخراج ليلى كنعان.

وفي سياق آخر، احتفلت نانسي عجرم في وقت سابق، عبر خاصية «أستوري» من خلال حسابها الشخصي بموقع «انستجرام»، بتصدر أغنيتها الجديدة «على شانك» «تريند» يوتيوب، من خلال نشر تعليقات جمهورها ومتابعيها وإشاداتهم بحركاتها الاستعراضية ورقصاتها بالكليب

وكانت المطربة اللبنانية نانسي عجرم قد طرحت، الاسبوع الماضي، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم «على شانك» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

تقول كلمات الأغنية..

على شانك ممكن أخبّط أو أزعّق أو أكسّر

على شانك أهدّ الدنيا حبيبي بس إنت تأشّر

على شانك آه آه آه

على شانك ممكن أعيش أسبوع ما باكلش ولا أشرب

على شانك ممكن أسافر واتشحطط واتغرّب

على شانك آه آه آه

حبّك سفّاح مجرم وماسكلي سلاح

حبّك مانغا وتفّاح حبّك مانغا وتفّاح

قلبي ماكنش متاح خزنة ومالهاش مفتاح

لكن لمّا لقاك إرتاح لكن لمّا لقاك إرتاح

على شانك كلّ الدنيا فكفّة وإنت فكفّة

على شانك ممكن أنام في الثلج عشان تدّفا

على شانك آه آه آه

على شانك من فرحتي هاعمل في الشارع زفّة

على شانك مهما هقول في كلام مش هيكون وفّى

على شانك آه آه آه.