وزارة الأوقاف تطلب 100 مؤذن وخادم مسجد (رابط)

أصدر ديوان الخدمة المدنية إعلاناً لاحقاً للإعلانات الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالتنسيق مع ديوان الخدمة والمتعلق بحاجة الوزارة لتعبئة (100) وظيفة شاغرة بالفئة الثالثة بمسمى (مؤذن وخادم مسجد) موزعة على كافة ألوية المملكة، وفقاً لاحتياجات الوزارة في كل لواء، ولإتاحة المجال أمام المتقدمين سابقاً بمراجعة طلبات التوظيف المقدمة من قبلهم، واستكمال أي نقص بها.

ودعا الديوان كافة المتقدمين بطلبات توظيف على هذه الوظائف للدخول إلى رابط طلب التوظيف الإلكتروني :

http://tasweeq.csb.gov.jo/app3/login.php

،وذلك خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 11/10/2022 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 13/10/2022، وذلك لتمكينهم من تدقيق بيانات طلبات التوظيف المقدمة من قبلهم سابقاً، والتأكد من إرفاق كافة الوثائق بطلب التوظيف الإلكتروني.

وبحسب الإعلان فأنه لن تعتمد أي وثيقة ترفق بالطلب تاريخ إصدارها أو تصديقها بعد التاريخ الذي كان محدداً لاستقبال طلبات التوظيف في حينه؛ وذلك التزاماً من ديوان الخدمة المدنية بمبادئ العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في التنافس على إشغال الوظائف العامة.