إستمرار حصاره لليوم الرابع.. مواجهات وإصابات بمخيم شعفاط لدى اقتحام العدو لمنزل البطل "عدي التميمي" تمهيداً لهدمه
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جرينتش+2 02:10
قبل تسميم حداد ومشعل والمبحوح.. هذا هو التاريخ السري لحرب إسرائيل البيولوجية على الفلسطينيين عام 1948
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