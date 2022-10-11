صرف مستحقات المنح والقروض الجزئية للطلبة نهاية هذا الأسبوع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن صرف المستحقات المالية للطلبة الحاصلين على المنح والقروض الجزئية “45 ساعة معتمدة” نهاية الأسبوع الحالي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، إن الصرف يشمل جميع الطلبة الدارسين في جامعتي مؤتة والبلقاء التطبيقية، وكلية الزرقاء الجامعية، وكليات عجلون الجامعية، و الأميرة رحمة الجامعية، والكرك الجامعية.

وأضاف الخطيب أنه بإمكان الطلبة استلام المبالغ المالية من خلال الصراف الآلي لبنك القاهرة عمان باستخدام البطاقة الجامعية للطالب، أو باستخدام بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان للطلبة في جامعة البلقاء التطبيقية.

وستقوم الوزارة تباعا بصرف مستحقات الطلبة في باقي الجامعات، وذلك عند الانتهاء من الإجراءات المالية الخاصة بها وتوفر المخصصات المالية.

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