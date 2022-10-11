“القبول الموحد”: تقديم طلبات المنافسة بعدة تخصصات طبية اليوم الثلاثاء

أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تقديم طلبات المنافسة على المقاعد الشاغرة في تخصصات الطب وطب الأسنان ودكتور الصيدلة والصيدلة لطلبة السنوات السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدون)، والذين تقدموا بطلبات التحاق للقبول الموحد للعام الجامعي 2022 / 2023.

وقالت الوحدة، إن تقديم الطلبات يبدأ اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة 3:00 من ظهر الخميس.

وأشارت إلى أن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد.

واستثنت من التقديم الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول سابقاً ضمن قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2022 / 2023 في خيارهم الأول.