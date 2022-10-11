الاستماع لشاهدين في قضية عمارة اللويبدة.. عن بُعد لأول مرَّة

صحيفة أمريكية: إسرائيل تبيع أسلحة بـ 3 مليارات دولار للامارات والبحرين والمغرب بفعل "الاتفاقات الإبراهيمية" الخيانية
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