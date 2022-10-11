إستمرار حصاره لليوم الرابع.. مواجهات وإصابات بمخيم شعفاط لدى اقتحام العدو لمنزل البطل "عدي التميمي" تمهيداً لهدمه
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جرينتش+2 02:09
إسرائيل تزعم ان إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يلبي كل مطالبها
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