إسرائيل تزعم ان إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يلبي كل مطالبها

توقع نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، الباس بو صعب، اليوم الثلاثاء، ان يبرم وشيكا اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وقال ان النسخة النهائية لمسودة الاتفاق التي تسلمها من واشنطن تأخذ في الاعتبار كل المتطلبات اللبنانية.

ومن جانبه، زعم رئيس مجلس الأمن القومي، ايال حولاتا أن الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان يلبي جميع المطالب الإسرائيلية، وأن الاتفاق يشمل جميع التعديلات التي طلبت اورشليم القدس بإدخالها .

وشدد الدكتور حولاتا، في بيان صادر عن ديوان رئيس الوزراء، على أن إسرائيل قد حافظت على جميع مصالحها الأمنية، وأننا في الطريق لإنجاز اتفاق تاريخي.

وقالت وزيرة الطاقة، كرين الهرار ان إسرائيل اتخذت مواقف أكثر تصلبا وإن الجانب اللبناني تراجع عن بعض مطالبه. واضافت ان اسرائيل راضية عن المسودة الأمريكية وان جميع المطالب الإسرائيلية قد تمت تلبيتها.

واوضحت وزيرة الطاقة أن “تشدد إسرائيل في مواقفها لبى كل متطلباتنا و​لبنان​ تراجع”، مشيرة الى انه “سيكون هناك اعتراف بالخط العائم، وأن الاتفاقية ستصادق عليها ​الحكومة الإسرائيلية​ كخطوة أولى”.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس ​مجلس الأمن​ القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إيال حولاتا، إنه “تم تلبية جميع مطالب إسرائيل في مفاوضات ​ترسيم الحدود البحرية​. وعليه، نحن في طريقنا إلى اتفاق تاريخي مع لبنان”.

وأضاف حولاتا :”لقد تم تعديل وتصحيح التغييرات التي طلبناها. حيث حافظنا على مصالح إسرائيل الأمنية”.