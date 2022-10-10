عدد أعضاء إتحاد الكتّاب الفلسطينيّين– الكرمل 48 يصل الى 154 عضواً

بحثت لجنة القبول في الاتّحاد برئاسة الزميل مصطفى عبد الفتّاح، وعضوية مفلح طبعوني، فردوس حبيب الله، جهاد بلعوم، سعيد نفّاع، محمّد علي سعيد وعبد الرحيم الشيخ يوسف ممثّلا عن المراقبة، بحثت منذ آذار (بعد انسحاب البعض) وحتّى اليوم 37 طلب انتساب، تمّ إقرار 36 من الطلبات (منها 5 تجديد انتساب) وعادت منتسبتان وانسحبتا، واستقال آخر.

وبهذا الاجراء يكون عدد أعضاء الاتّحاد اليوم أوائل تشرين الأوّل 2022 قد وصل إلى 154 عضوّا، فيما تجدر الإشارة الى أنّ الاتّحاد قد أصدر مؤخّرا لأعضائه بطاقات العضويّة الجديدة.

أمّا الأعضاء فهم حسب تاريخ انتسابهم: عبد الرحيم الشيخ يوسف، أحمد عازم، كميل شقّور، أحمد صالح الجربوني، فاطمة كيوان، أفنان دراوشة، عاتكة عيّاشي، جهينة خطيب، عايدة خطيب، زهير صبّاغ، معين أبو عبيد، نظام أيّوب، سليمان السرور، آمال شعبي بشارة، غادة عيساوي، انتصار أبو زيد نصر الدين، يعقوب إبراهيم بولس، دعاء مروان جورجي، مصطفى نفّاع (صديق)، عليا فوّاز رحّال، توحة عامر، منار بدران، سحر بيادسة، فوزيّة كتّاني، غادة إدريس، محمّد حسن أسدي، محمّد صبيح، سُميّة أبو حسين، صباح بشير، زيدة عطشة، محمّد موعد، قاسم الشافعي، دينا شمّاس وهناء شوقي أبو أحمد.

هذه الإضافة العدديّة النوعيّة ليست نهاية المطاف، بل يرى الاتّحاد فيها قيمة إضافيّة وشهادة على الدور الذي يضطلع به في ساحتنا الثقافيّة وتنظيمها، كلبنة هامّة من لبنات النهوض بأقلّيتنا العربيّة التي تواجه تحديّا وجوديّا داخل الكيان الصهيوني.