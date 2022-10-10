توقيف شخصين آخرين حرَّضا على الكراهية بملاعب كرة القدم

صرح الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام إنَّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ما زالت مستمرة برصد ومتابعة كل ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويشكل خرقاً للقانون وتحريضاً على السلم المجتمعي ودعوة للعنف قُبيل مباراة لكرة القدم بعد أيام.

وأضاف أنه جرى، اليوم الاثنين، توقيف شخصين آخرين قاما ببث منشورات تحض على العنف والكراهية في ملاعب كرة القدم، وسيتم اتخاذ أشد الإجزاءات القانونية والإدارية بحقهما.

وبين أن وحدة الجرائم الإلكترونية مستمرة بمراقبة كل ما ينشر بهذا الخصوص من أي جهة كانت، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحسابات والصفحات التي تبث مثل هذا الخطاب، وإغلاقها، وملاحقة القائمين عليها وفقا لأحكام القانون، وأيّاً كان مصدرها.

وأكد عدم التهاون مع أي سلوك يهدد السلم المجتمعي، ومهيباً بالجميع نبذ مثل هذه السلوكيات الدخيلة على أسرتنا الأردنية الواحدة، ولا تمت لأخلاقنا وعاداتنا بصلة.

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