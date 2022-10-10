الجيش الروسي يحقق اليوم الاثنين كل أهداف الضربة المكثفة في أوكرانيا، والناتو لن يستطيع بالشتاء المقبل دعمها بالسلاح
أهم العناوين
جرينتش+2 03:26
توقيف شخصين آخرين حرَّضا على الكراهية بملاعب كرة القدم
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني