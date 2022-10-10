بمناسبة “عيد العُرش اليهودي”.. المستوطنون يقتحمون الأقصى، وينظمون مسيرة في شوارع القدس القديمة/ فيديو

القدس – نظم مئات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، مسيرة ضخمة في القدس القديمة، في اليوم الأول “لعيد العرش”، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وقد انطلقت المسيرة من طريق باب السلسلة وصولا الى باب القطانين – أحد أبواب الأقصى من الجهة الخارجية، حيث أدى المستوطنون صلوات جماعية في المنطقة، وامتد تواجد المستوطنين على طول سوق القطانين .

وحمل المستوطنون خلال المسيرة واداء صلاتهم عند باب القطانين، القرابين النباتية الخاصة بعيد العرش.

واعتدت قوات الاحتلال على شاب بالدفع خلال سيره في البلدة القديمة.

كما اقتحم المستوطنون، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، وسط دعوات لتكثيف الاقتحامات خلال الساعات والأيام المقبلة بمناسبة ما يسمى “عيد العرش اليهودي”.

وسبق ذلك أن اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وقد احتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، حيث صدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة داخل البلدة القديمة منذ ساعات الفجر الأولى، تمهيدًا لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأطلقت فصائل وقوى وفعاليات مختلفة خلال الأيام الأخيرة دعوات للاحتشاد في الأقصى والرباط في داخله، تزامنًا مع دعوات للمستوطنين للمشاركة بقوة في الاقتحامات.